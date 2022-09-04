«РБ Лейпциг» собирается уволить Тедеско

В «РБ Лейпциге» начали задумываться об увольнении Доменико Тедеско с поста главного тренера команды. Об этом рапортует Bild.

Руководство клуба крайне недовольно результатами команды и готово прибегнуть к смене наставника, дабы исправить ситуацию. В пяти турах чемпионата Германии «быки» набрали всего пять очков и занимают 11-е место в турнирной таблице. В последнем матче команда была разгромлена франкфуртским «Айнтрахтом» со счетом 0:4.

На следующей неделе «РБ Лейпциг» стартует в групповом раунде Лиги чемпионов. Подопечные Доменико Тедеско на своем поле примут украинский «Шахтёр».