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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» собирается уволить Тедеско

 
04 Сентября 2022 • 12:14 Комментировать
Айнтрахт Фр
4:0
РБ Лейпциг
окончен

В «РБ Лейпциге» начали задумываться об увольнении Доменико Тедеско с поста главного тренера команды. Об этом рапортует Bild.

Руководство клуба крайне недовольно результатами команды и готово прибегнуть к смене наставника, дабы исправить ситуацию. В пяти турах чемпионата Германии «быки» набрали всего пять очков и занимают 11-е место в турнирной таблице. В последнем матче команда была разгромлена франкфуртским «Айнтрахтом» со счетом 0:4.

На следующей неделе «РБ Лейпциг» стартует в групповом раунде Лиги чемпионов. Подопечные Доменико Тедеско на своем поле примут украинский «Шахтёр».

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Доменико Тедеско
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