«Ливерпуль» нашёл приоритетный вариант на позицию полузащитника, возможная сумма трансфера – 30 миллионов евро

«Ливерпуль» определился с приоритетным вариантом на позицию полузащитника. Мерсисайдцы хотят приобрести хавбека «РБ Лейпцига» Конрада Лаймера, у которого остался всего год по контракту с немецким клубом.

По информации от Liverpool Echo, в силу истекающего соглашения «быки» будут готовы отпустить австрийского полузащитника за 30 миллионов евро. Напомним, что Лаймера этим летом очень хотела купить «Бавария», но мюнхенский клуб не согласился платить требуемую сумму.

«Ливерпуль» вынужден купить нового полузащитника, ведь в лазарете команды в данный момент находятся Алекс Окслейд-Чемберлен, Тьяго Алькантара и Кёртис Джонс.