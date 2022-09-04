Тедеско назвал заслуженным разгром «РБ Лейпцига» от «Айнтрахта»

Наставник «РБ Лейпцига» Доменико Тедеско высказался о провальном матче с франкфуртским «Айнтрахтом» в рамках пятого тура Бундеслиги. «Быки» потерпели разгромное поражение со счетом 0:4.

«Это вполне заслуженное поражение. Мы вообще не проявили агрессию на поле, пытались использовать несколько схем, но все было тщетно. Было очень много невынужденных потерь мяча. Мы все очень огорчены таким результатом», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

После пяти туров «РБ Лейпциг» набрал пять очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги. Следующий матч команда проведет против «Шахтёра» в Лиге чемпионов.