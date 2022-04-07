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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» близка к двойному подписанию из «Аякса»

07 Апреля 2022 • 19:35 Комментировать
Бавария
...
Аугсбург
1.11 9.00 21.00
09.04 16:30

Полузащитник Райан Гравенберх и защитник Нуссер Мазрауи в шаге от перехода в мюнхенскую «Баварию».

Сегодня в Монако состоялась очередная встреча совета директоров «Баварии» с агентом Мино Райолой, который представляет интересы обоих игроков амстердамского «Аякса». По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны практически согласовали условия перехода.

Для заключения сделки осталось лишь урегулировать последние детали, что может произойти уже в ближайшие дни.

В услугах 19-летнего Гравенберха также заинтересованы «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед», а 24-летний Мазрауи ранее вёл переговоры с «Барселоной».

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Бавария Нуссер Мазрауи Райан Гравенберх
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