«Бавария» продолжает вести переговоры с Райолой по Гравенберху

Мюнхенская «Бавария» в летнее межсезонье хочет пополнить свои ряды полузащитником амстердамского «Аякса» Райаном Гравенберхом. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Сообщается, что «Бавария» ведёт переговоры с агентом футболиста Мино Райолой для того, чтобы согласовать переход уже в летнее межсезонье. Сам Гравенберх согласен перейти в команду Юлиана Нагельсманна.

Напомним, что ранее тренер «Аякса» Эрик тен Хаг заявил, что переход в «Баварию» был бы отличным шагом для Гравенберга. Также мюнхенский клуб ведёт переговоры по трансферу другого футболиста амстердамцев – Нуссера Мазрауи, который летом станет свободным агентом.