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«Бавария» продолжает вести переговоры с Райолой по Гравенберху

05 Апреля 2022 • 15:54 Комментировать
Бавария
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Аугсбург
1.10 9.50 24.00
09.04 16:30
Мюнхенская «Бавария» в летнее межсезонье хочет пополнить свои ряды полузащитником амстердамского «Аякса» Райаном Гравенберхом. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.
 
Сообщается, что «Бавария» ведёт переговоры с агентом футболиста Мино Райолой для того, чтобы согласовать переход уже в летнее межсезонье. Сам Гравенберх согласен перейти в команду Юлиана Нагельсманна.
 
Напомним, что ранее тренер «Аякса» Эрик тен Хаг заявил, что переход в «Баварию» был бы отличным шагом для Гравенберга. Также мюнхенский клуб ведёт переговоры по трансферу другого футболиста амстердамцев – Нуссера Мазрауи, который летом станет свободным агентом.
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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Бавария Райан Гравенберх
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БАВАРИЯ АУГСБУРГ
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