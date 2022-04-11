Томас Мюллер - лучший ассистент Европы в текущем сезоне

В матче двадцать девятого тура немецкой Бундеслиги «Бавария» с минимальным счетом обыграла «Аугсбург», и для Томаса Мюллера, атакующего полузащитника мюнхенского клуба, эта победа стала уже трехсотой в Бундеслиге, в которой он дебютировал в 2009-м году.

Также стоит отметить, что с шестнадцатью голевыми передачами Мюллер является лучшим ассистентом среди всех игроков лучших пяти чемпионатов Европы - Бундеслиги, АПЛ, Серии А, Лиги 1 и Ла Лиги. Также на его счету семь забитых голов в двадцати восьми проведенных в общей сложности матчей чемпионата Германии.