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Чемпионат Германии. Бундеслига

Томас Мюллер - лучший ассистент Европы в текущем сезоне

11 Апреля 2022 • 17:09 Комментировать
Бавария
1:0
Аугсбург
окончен

В матче двадцать девятого тура немецкой Бундеслиги «Бавария» с минимальным счетом обыграла «Аугсбург», и для Томаса Мюллера, атакующего полузащитника мюнхенского клуба, эта победа стала уже трехсотой в Бундеслиге, в которой он дебютировал в 2009-м году.  

Также стоит отметить, что с шестнадцатью голевыми передачами Мюллер является лучшим ассистентом среди всех игроков лучших пяти чемпионатов Европы - Бундеслиги, АПЛ, Серии А, Лиги 1 и Ла Лиги. Также на его счету семь забитых голов в двадцати восьми проведенных в общей сложности матчей чемпионата Германии.

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Бавария Аугсбург
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