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«Бавария» обошла «МЮ», «Ливерпуль» и «Ювентус» в борьбе за Гравенберха

07 Апреля 2022 • 19:54 Комментировать
Бавария
...
Аугсбург
1.11 9.00 21.00
09.04 16:30
Мюнхенская «Бавария» согласовала трансфер полузащитника амстердамского «Аякса» Райана Гравенберха. По сообщениям итальянского журналиста Фабрицио Романо, немецкий клуб договорился о трансфере с «Аяксом», а также согласовал личные условия контракта игрока с агентом Мино Райолой.
 
Отмечается, что в борьбе за нидерландского полузащитника «Бавария» обошла такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и «Ливерпуль». Ранее ходили слухи, что главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг может забрать Гравенберха вместе с собой в «Манчестер Юнайтед».
 
Напомним, что к переходу в мюнхенскую «Баварию» близок и другой футболиста «Аякса» – Нуссер Мазрауи. чей контракт с амстердамским клубом истекает в конце сезона.
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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Аякс Ювентус Бавария Манчестер Юнайтед Райан Гравенберх
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БАВАРИЯ АУГСБУРГ
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