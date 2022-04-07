«Бавария» обошла «МЮ», «Ливерпуль» и «Ювентус» в борьбе за Гравенберха

Мюнхенская «Бавария» согласовала трансфер полузащитника амстердамского «Аякса» Райана Гравенберха. По сообщениям итальянского журналиста Фабрицио Романо, немецкий клуб договорился о трансфере с «Аяксом», а также согласовал личные условия контракта игрока с агентом Мино Райолой.

Отмечается, что в борьбе за нидерландского полузащитника «Бавария» обошла такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и «Ливерпуль». Ранее ходили слухи, что главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг может забрать Гравенберха вместе с собой в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что к переходу в мюнхенскую «Баварию» близок и другой футболиста «Аякса» – Нуссер Мазрауи. чей контракт с амстердамским клубом истекает в конце сезона.