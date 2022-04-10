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Чемпионат Германии. Бундеслига

Томас Мюллер одержал 300-ю победу в Бундеслиге

10 Апреля 2022 • 00:09 Комментировать
Бавария
1:0
Аугсбург
окончен

В матче двадцать девятого тура чемпионата Германии «Бавария» переиграла с минимальным счетом «Аугсбург». Единственный мяч с пенальти забил поляк Роберт Левандовски. Томас Мюллер не забил, но для него эта победа стала трехсотой в матчах Бундеслиги.

Он стал лишь третьим футболистом в истории Лиги, добравшимся до такого показателя, при этом первым полевым футболистом, ибо впереди него лишь двое голкиперов - Зепп Майер и Оливер Кан. Мюллер выступает в составе «Баварии» с 2009-го года, в текущем сезоне на его счету уже семь забитых голов в матчах Бундеслиги. 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер
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