Томас Мюллер одержал 300-ю победу в Бундеслиге

В матче двадцать девятого тура чемпионата Германии «Бавария» переиграла с минимальным счетом «Аугсбург». Единственный мяч с пенальти забил поляк Роберт Левандовски. Томас Мюллер не забил, но для него эта победа стала трехсотой в матчах Бундеслиги.

Он стал лишь третьим футболистом в истории Лиги, добравшимся до такого показателя, при этом первым полевым футболистом, ибо впереди него лишь двое голкиперов - Зепп Майер и Оливер Кан. Мюллер выступает в составе «Баварии» с 2009-го года, в текущем сезоне на его счету уже семь забитых голов в матчах Бундеслиги.