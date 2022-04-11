Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Хаманн поделился мнением о будущем Левандовски

11 Апреля 2022 • 22:48 Комментировать
Бавария
1:0
Аугсбург
окончен

Бывшая звезда мюнхенской «Баварии» Дитмар Хаманн поделился своим мнением о будущем польского голеадора Роберта Левандовски. Нынешнее соглашение поляка с клубом истекает в 2023-м году, однако продлевать его, судя по всему, не будут.

- С Левандовски важно понимать, хочет ли он контракт на два года или больше. Если он продлит контракт на три года, то ему будет в конце соглашения уже тридцать семь лет. Как мы видим на примере Роналду, в этом возрасте играть на прежнем уровне уже сложнее, - считает бывший полузащитник «Баварии», слова которого цитирует Goal.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски Дитмар Хаманн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Апреля
22:51 · Англия. Премьер-лига
Немецкий журналист назвал «чушью» информацию об интересе «Лейпцига» к тен Хагу
22:48 · Германия. Бундеслига
Хаманн поделился мнением о будущем Левандовски
22:40 · Германия. Бундеслига
Приоритет Левандовски — длительность контракта, а не зарплата
20:08 · Германия. Бундеслига
Тен Хаг может отказать «МЮ», специалисту нравится предложение «Лейпцига»
19:38 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» опережает «Арсенал» и «Милан» в борьбе за Эдена Азара
17:48 · Германия. Бундеслига
Отношения Левандовски с руководством «Баварии» резко ухудшились 1
17:09 · Германия. Бундеслига
Томас Мюллер - лучший ассистент Европы в текущем сезоне 2
16:02 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд продолжает работать над сделкой по Адейеми
15:46 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Нам нужно совершать тактические фолы и играть в «грязный» футбол»
14:57 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» сразится с «Боруссией» Дортмунд за Азара
12:19 · Германия. Бундеслига
Зюле пропустит игру с «Вильярреалом» из-за болезни
12:06 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» интересуется Бенсебаини
10:08 · Германия. Бундеслига
Джованни Рейна выбыл до конца сезона
09:49 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Не понимаю, почему у Сане не идёт игра»
09:25 · Германия. Бундеслига
Полузащитник «Лейпцига» высоко оценил работу Тедеско
Все новости
Рекомендуем