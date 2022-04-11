Хаманн поделился мнением о будущем Левандовски

Бывшая звезда мюнхенской «Баварии» Дитмар Хаманн поделился своим мнением о будущем польского голеадора Роберта Левандовски. Нынешнее соглашение поляка с клубом истекает в 2023-м году, однако продлевать его, судя по всему, не будут.

- С Левандовски важно понимать, хочет ли он контракт на два года или больше. Если он продлит контракт на три года, то ему будет в конце соглашения уже тридцать семь лет. Как мы видим на примере Роналду, в этом возрасте играть на прежнем уровне уже сложнее, - считает бывший полузащитник «Баварии», слова которого цитирует Goal.