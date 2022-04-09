Гол Левандовски в конце матча с «Аугсбургом» принес победу «Баварии» в 29-м туре Бундеслиги

В матче 29-го тура Бундеслиги «Бавария» на «Альянц Арене» смогла сломить сопротивление «Аугсбурга», обыграв команду гостей со счетом 1:0.

Команда Юлиана Нагельсманна владела подавляющим преимуществом на протяжении всего матча, но забить не могла. Однако, в конце матча «Бавария» получила право на пенальти. К точке подошел форвард Роберт Левандовски и реализовал 11-метровый.

«Бавария» набрала 69 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Германии. Ближайший преследователь дортмундская «Боруссия» отстает на 9 очков. «Аугсбург» с 32 очками остался на 14-й строчке.

Левандовски забил 33-й мяч в чемпионате Германии и является единоличным лидером в гонке бомбардиров. У Патрика Шика из «Байера», который идет вторым по этому показателю, всего лишь 20 голов.