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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гол Левандовски в конце матча с «Аугсбургом» принес победу «Баварии» в 29-м туре Бундеслиги

09 Апреля 2022 • 18:23 Комментировать
Бавария
1:0
Аугсбург
окончен

В матче 29-го тура Бундеслиги «Бавария» на «Альянц Арене» смогла сломить сопротивление «Аугсбурга», обыграв команду гостей со счетом 1:0.

Команда Юлиана Нагельсманна владела подавляющим преимуществом на протяжении всего матча, но забить не могла. Однако, в конце матча «Бавария» получила право на пенальти. К точке подошел форвард Роберт Левандовски и реализовал 11-метровый.

«Бавария» набрала 69 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Германии. Ближайший преследователь дортмундская «Боруссия» отстает на 9 очков. «Аугсбург» с 32 очками остался на 14-й строчке.

Левандовски забил 33-й мяч в чемпионате Германии и является единоличным лидером в гонке бомбардиров. У Патрика Шика из «Байера», который идет вторым по этому показателю, всего лишь 20 голов.

Протокол игры  
Бавария 1:0Аугсбург
(1:0) Левандовски Роберт82'   
Нойер МануэльПавар БенжаменНьянзу Танги   68'Юпамекано ДеоРичардс Омар  58' (Альфонсо Дэвис (  58') Киммих ЙозуаГорецка Леон  57' (Забитцер Марсель (  57') Сане Лерой  65' (Коман Кингсли (  65') Мюллер ТомасГнабри Серж  46' (Мусиала Джамал (  46') Левандовски Роберт
Запасные: Ваннер ПаульТильман МаликРока МаркУльрайх СвенЧупо-Мотинг ЭрикСтанишич Йосип
Гикевич РафалГумни Роберт  65' (Моравек Ян (  65') Гоувелеув ДжеффриОксфорд Рис   36'Иаго ЛопесКалиджиури ДаниэльДорш НикласМайер Арне  65' (Фрамбергер Рафаэль (  65') Варгас Рубен  56' (Пепи Рикардо (  56') Хан Андре  78' (Грегорич Михаэль (  78') Нидерлехнер Флориан  56' (Зачири Анди (  56')
Запасные: Гюнтер ЛассеПедерсен МадсКоубек ТомашФиннбогасон АльфредЙенсен Фредрик
09 апреля. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Аугсбург Бундеслига Роберт Левандовски
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окончен Кёльн 3:2 Майнц
окончен Бавария 1:0 Аугсбург 1.16 8.50 15.00
окончен Гройтер Фюрт 0:2 Боруссия М 4.70 4.05 1.70
окончен Вольфсбург 4:0 Арминия
Идет 24 минута Герта 0:0 Унион Берлин 2.75 3.70 2.46
10.04  16:30 Бохум ... Байер Л 4.20 4.00 1.80
10.04  18:30 Айнтрахт Фр ... Фрайбург 2.30 3.70 3.00
10.04  20:30 РБ Лейпциг ... Хоффенхайм 1.67 4.30 4.80
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