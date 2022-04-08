Нагельсманн о трансферах Мазрауи и Гравенберха: «Я буду счастлив»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал слухи о том, что летом ряды немецкого клуба пополнят футболисты амстердамского «Аякса» – Нуссер Мазрауи и Райан Гравенберх.

«В таком случае, я буду счастлив. Сейчас я не могу комментировать какие-либо слухи. Мы сделаем официальное объявление в тот момент, когда это будет необходимо. Мазрауи и Гравенберх – очень хорошие футболисты», – сказал Нагельсманн на пресс-конференции.

Напомним, что Мазрауи достанется мюнхенскому клубу на правах свободного агента, так как контракт марокканца с амстердамцами истекает по окончанию нынешнего сезона.