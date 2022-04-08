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Нагельсманн о трансферах Мазрауи и Гравенберха: «Я буду счастлив»

08 Апреля 2022 • 15:49 Комментировать
Бавария
...
Аугсбург
1.12 9.50 20.00
Через 22 ч. 45 мин.
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал слухи о том, что летом ряды немецкого клуба пополнят футболисты амстердамского  «Аякса» – Нуссер Мазрауи и Райан Гравенберх.
 
«В таком случае, я буду счастлив. Сейчас я не могу комментировать какие-либо слухи. Мы сделаем официальное объявление в тот момент, когда это будет необходимо. Мазрауи и Гравенберх – очень хорошие футболисты», – сказал Нагельсманн на пресс-конференции.
 
Напомним, что Мазрауи достанется мюнхенскому клубу на правах свободного агента, так как контракт марокканца с амстердамцами истекает по окончанию нынешнего сезона.
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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Бавария Юлиан Нагельсманн Нуссер Мазрауи Райан Гравенберх
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