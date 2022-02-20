Румменигге: «Реал» предлагал абсолютно фантастические деньги за Рибери, но мы отказали принципиально»

Бывший руководитель «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге считает, что футбол идет по неправильному пути с 1995 года и с знаменитого «дела Босмана», позволившего игрокам уходить из клубов когда им заблагорассудится. Из-за этого, считает Румменигге, постепенно в футболе всем начали заправлять деньги. Он вспоминает, как пытался противиться этому.

- В 2008 году «Реал» предлагал нам совершенно фантастические деньги за Рибери. Мы посовещались и затем решили - мы не продаем его ни за 75 миллионов евро, которые они предлагали, ни за любые другие деньги. Мы хотели показать, что «Бавария» - это не клуб, в котором все постоянно продается или покупается. Также надо было показать игрокам, что контракты надо уважать, - заявил Румменигге в интервью AS.