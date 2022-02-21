Нагельсманн обрадовался победе над «Гройтер Фюрт» - до этого «Бавария» не выиграла в двух матчах

Последние пару недель в исполнении «Баварии» уж никак нельзя назвать удачными – сначала мюнхенцы проиграли «Бохуму», пропустив четыре мяча за тайм, а позже едва спасли ничью с «Ред Булл Зальцбургом» в Лиге чемпионов.

Обыграв «Гройтер Фюрт» в рамках Бундеслиги, главный тренер Юлиан Нагельсманн смог наконец-то выдохнуть, о чем сообщил на послематчевом флэш-интервью.

«В конце концов, мы заслужили эти три очка. Это важная победа с турнирной точки зрения. Я рад, футболисты хорошо сыграли в заключительных стадиях атак, когда это было необходимо», - приводит слова Нагельсмана официальный сайт клуба.