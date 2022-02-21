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Нагельсманн обрадовался победе над «Гройтер Фюрт» - до этого «Бавария» не выиграла в двух матчах

21 Февраля 2022 • 00:50 Комментировать
Бавария
4:1
Гройтер Фюрт
окончен

Последние пару недель в исполнении «Баварии» уж никак нельзя назвать удачными – сначала мюнхенцы проиграли «Бохуму», пропустив четыре мяча за тайм, а позже едва спасли ничью с «Ред Булл Зальцбургом» в Лиге чемпионов.

Обыграв «Гройтер Фюрт» в рамках Бундеслиги, главный тренер Юлиан Нагельсманн смог наконец-то выдохнуть, о чем сообщил на послематчевом флэш-интервью.

«В конце концов, мы заслужили эти три очка. Это важная победа с турнирной точки зрения. Я рад, футболисты хорошо сыграли в заключительных стадиях атак, когда это было необходимо», - приводит слова Нагельсмана официальный сайт клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гройтер Фюрт Юлиан Нагельсманн
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окончен Бавария 4:1 Гройтер Фюрт 1.07 12.50 33.00
окончен Боруссия Д 6:0 Боруссия М 1.85 4.10 4.15
окончен Герта 1:6 РБ Лейпциг
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Сегодня, 21 Февраля
00:50 · Германия. Бундеслига
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