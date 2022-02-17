Марсель Вениг присоединится к «Айнтрахту»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Марсель Вениг согласовал свой летний переход во франкфуртский «Айнтрахт». Напомним, ранее в немецкой прессе появились сообщения о том, что игрок отказался продлевать контракт со своим нынешним клубом и решил отправиться туда, где будет получать более стабильную игровую практику.

Как отмечает Фабрицио Романо, сегодня Вениг уладил последние детали, которые связаны с переходом в «Айнтрахт». Официальное объявление ожидается в ближайшее время. Полузащитник покинет «Баварию» на правах свободного агента.

В мае Венигу исполнится 18 лет. До сих пор футболист не сумел дебютировать в чемпионате Германии.