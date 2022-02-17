Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Германии. Бундеслига

Марсель Вениг присоединится к «Айнтрахту»

17 Февраля 2022 • 18:54 Комментировать
Кёльн
...
Айнтрахт Фр
2.25 3.65 3.00
19.02 20:30
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Марсель Вениг согласовал свой летний переход во франкфуртский «Айнтрахт». Напомним, ранее в немецкой прессе появились сообщения о том, что игрок отказался продлевать контракт со своим нынешним клубом и решил отправиться туда, где будет получать более стабильную игровую практику.
 
Как отмечает Фабрицио Романо, сегодня Вениг уладил последние детали, которые связаны с переходом в «Айнтрахт». Официальное объявление ожидается в ближайшее время. Полузащитник покинет «Баварию» на правах свободного агента.
 
В мае Венигу исполнится 18 лет. До сих пор футболист не сумел дебютировать в чемпионате Германии.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Айнтрахт Франкфурт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КЁЛЬН АЙНТРАХТ ФР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Февраля
18:54 · Германия. Бундеслига
Марсель Вениг присоединится к «Айнтрахту»
14:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» заинтересованы в трансфере Сосы
08:14 · Германия. Бундеслига
«Барселона» нашла усиление в Бундеслиге
16 Февраля
23:01 · Германия. Бундеслига
Левандовски: Теперь форвардов судят только по голам 8
22:12 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн недоволен, что «Бавария» пассивно ведёт себя на рынке
18:52 · Германия. Бундеслига
Вениг отказался продлевать контракт с «Баварией» 1
15 Февраля
19:19 · Германия. Бундеслига
Адейеми о переходе в «Боруссию» Дортмунд: «Ещё ничего не ясно»
18:49 · Германия. Бундеслига
​Мичу: «Я общался с Холанном, он хочет перейти в сильную команду» 1
13:21 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла замену Зюле в итальянском гранде 1
10:20 · Германия. Бундеслига
Левандовски: «Не думаю, что Мбаппе и Холанн будут доминировать, как Роналду и Месси»
08:48 · Англия. Премьер-лига
Зюле отклонил выгодное предложение из АПЛ ради «Боруссии»
00:06 · Германия. Бундеслига
«Барселона» - клуб с наибольшим количеством забивавших игроков в топ-5 лиг
14 Февраля
16:41 · Россия. Премьер-лига
Агент Инкапье: «Неправда, к нам из «Зенита» никто не обращался» эксклюзив
15:47 · Россия. Премьер-лига
​«Зениту» интересен эквадорец из «Байера» 1
13:43 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» определился с трансферной целью на лето 1
Все новости
Рекомендуем