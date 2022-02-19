Брафхейд: «Ван Галь - совершенно непредсказуемый тип»

Нидерландский защитник Эдсон Брафхейд доигрывает свою карьеру в американской серии МЛС, но были времена, когда он выступал на куда более серьезном уровне - например, в мюнхенской «Баварии», в которой он играл с 2009 по 2011 год под началом Луи ван Галя. По его воспоминаниям, работать с ван Галем было очень непросто из-за непредсказуемости специалиста, чей сложный характер создавал проблемы и в других командах.

- Когда ты приходил утром на тренировку, никогда не знал, с каким ван Галем столкнешься - он был совершенно непредсказуемым. Иногда казался симпатичным и веселым, а порой надменным и подчеркнуто грубым, он провоцировал игроков. Не хочу вдаваться в подробности, это не для прессы, - поделился Брафхейд, слова которого приводит портал Goal.