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Брафхейд: «Ван Галь - совершенно непредсказуемый тип»

19 Февраля 2022 • 00:35 Комментировать
Бавария
...
Гройтер Фюрт
1.07 11.50 26.00
20.02 17:30

Нидерландский защитник Эдсон Брафхейд доигрывает свою карьеру в американской серии МЛС, но были времена, когда он выступал на куда более серьезном уровне - например, в мюнхенской «Баварии», в которой он играл с 2009 по 2011 год под началом Луи ван Галя. По его воспоминаниям, работать с ван Галем было очень непросто из-за непредсказуемости специалиста, чей сложный характер создавал проблемы и в других командах.

- Когда ты приходил утром на тренировку, никогда не знал, с каким ван Галем столкнешься - он был совершенно непредсказуемым. Иногда казался симпатичным и веселым, а порой надменным и подчеркнуто грубым, он провоцировал игроков. Не хочу вдаваться в подробности, это не для прессы, - поделился Брафхейд, слова которого приводит портал Goal.
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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Луи Ван Галь Эдсон Брафхейд
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БАВАРИЯ ГРОЙТЕР ФЮРТ
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