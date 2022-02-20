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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Нойер рассказал о своём состоянии

20 Февраля 2022 • 13:08 Комментировать (1)
Бавария
...
Гройтер Фюрт
1.07 11.50 26.00
Через 2 ч. 55 мин.

Мануэль Нойер в последний раз выходил на футбольное поле 5 февраля. После этого страж ворот «Баварии» перенёс операцию на колене.

Накануне Нойер ответил на несколько вопросов фанатов через «сториз» на своей страничке в «Инстаграме». Один из вопросов коснулся состояния Нойера после операции.

Вратарь сборной Германии написал, что восстановление проходит в плановом режиме, и что он чувствует себя прекрасно.

В воскресенье, 20 февраля, «Бавария» без Мануэля Нойера сыграет на своём поле против «Гройтер Фюрт». Игра стартует в 17:30 по московскому времени, не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер
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БАВАРИЯ ГРОЙТЕР ФЮРТ
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Комментарии (1)
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Alex1972
20 Февраля 2022 в 13:18
Номер : Я уже неплохое состояние заработал... Хе-хе..
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20.02  17:30 Бавария ... Гройтер Фюрт 1.09 12.00 25.00
20.02  19:30 Боруссия Д ... Боруссия М 1.59 4.70 5.00
20.02  21:30 Герта ... РБ Лейпциг 4.00 3.90 1.86
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