​Нойер рассказал о своём состоянии

Мануэль Нойер в последний раз выходил на футбольное поле 5 февраля. После этого страж ворот «Баварии» перенёс операцию на колене.

Накануне Нойер ответил на несколько вопросов фанатов через «сториз» на своей страничке в «Инстаграме». Один из вопросов коснулся состояния Нойера после операции.

Вратарь сборной Германии написал, что восстановление проходит в плановом режиме, и что он чувствует себя прекрасно.

В воскресенье, 20 февраля, «Бавария» без Мануэля Нойера сыграет на своём поле против «Гройтер Фюрт». Игра стартует в 17:30 по московскому времени, не пропустите трансляцию в текстовом формате.