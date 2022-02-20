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Румменигге про 8:2 против «Барселоны»: «Мы были в трансе»

20 Февраля 2022 • 19:38 Комментировать
Бавария
4:1
Гройтер Фюрт
окончен

Победа «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов сезона 2019/2020 над «Барселоной» со счётом 8:2 стала знаковой для мюнхенского клуба - стали понятны размеры кризиса в каталонском суперклубе, ну а «Бавария» ясно показала, что намерена выиграть турнир, что и было в итоге сделано. Карл-Хайнц Румменигге, почетный президент «Баварии», рассказал о том, что он чувствовал в те моменты.

- Это было невероятно, мы все думали, что это какой-то сон. Но это не был сон. Я не думаю, что такое когда-нибудь повторится. Мы были словно в трансе. И поверили в то, что сможем выиграть эту Лигу чемпионов. То, что сделали тогда Флик и команда, было невероятно, - считает Румменигге, давший интервью AS.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Карл-Хайнц Румменигге
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окончен Бавария 4:1 Гройтер Фюрт 1.07 11.50 26.00
Идет 50 минута Боруссия Д 2:0 Боруссия М 1.62 4.30 5.00
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