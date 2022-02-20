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«Бавария» одержала волевую победу над «Гройтер Фюртом»

20 Февраля 2022 • 19:29 Комментировать
Бавария
4:1
Гройтер Фюрт
окончен

«Бавария» продолжает удивлять. После фиаско в гостях у «Бохума» (2:4) мюнхенцы играли против главного аутсайдера, «Гройтер Фюрта», и уступили в первом тайме. Только во втором тайме всё встало на свои места, благодаря дублю Роберта Левандовски, результативному удару Эрика Чупо-Мотинга и автоголу счет стал 4:1.

«Бавария» уже в девяти очках от ближайшего конкурента.

Протокол игры  
Бавария 4:1Гройтер Фюрт
  42'Хргота Бранимир (0:1)
(1:1) Левандовски Роберт46'   
(2:1) Гризбек Себастьян61'   
(3:1) Левандовски Роберт82'   
(4:1) Чупо-Мотинг Эрик90'   
Ульрайх СвенПавар БенжаменЮпамекано ДеоЭрнандес Люка  53' (Зюле Никлас (  53') Ричардс Омар  46' (Чупо-Мотинг Эрик (  46') Киммих Йозуа   88'Забитцер Марсель  87' (Ваннер Пауль (  87') Мюллер ТомасТолиссо Корентен  25' (Гнабри Серж (  25') Сане Лерой  87' (Рока Марк (  87') Левандовски Роберт   45'
Запасные: Тильман МаликНьянзу ТангиФрюхтль КристианМусиала Джамал
Линде АндреасМайерхёфер МаркоГризбек СебастьянВиргевер НикИттер ДжанлукаКристиансен МаксЗегуйн Пауль  69' (Пюлюлю Афимико (  69') Тильман ТимотиДуджак Джереми  22' (Нильсен Ховард (  22') Левелинг Джейми  62' (Бауэр Максимилиан (  62'   80') Хргота Бранимир  69' (Грин Джулиан (  69')
Запасные: Бурхерт СашаРашль ТобиасАбиама ДиксонВиллемс ДжетроАста Симон
20 февраля. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

 

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окончен Бавария 4:1 Гройтер Фюрт 1.07 11.50 26.00
Идет 50 минута Боруссия Д 2:0 Боруссия М 1.62 4.30 5.00
20.02  21:30 Герта ... РБ Лейпциг 4.00 3.90 1.86
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