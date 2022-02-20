«Бавария» одержала волевую победу над «Гройтер Фюртом»

«Бавария» продолжает удивлять. После фиаско в гостях у «Бохума» (2:4) мюнхенцы играли против главного аутсайдера, «Гройтер Фюрта», и уступили в первом тайме. Только во втором тайме всё встало на свои места, благодаря дублю Роберта Левандовски, результативному удару Эрика Чупо-Мотинга и автоголу счет стал 4:1.

«Бавария» уже в девяти очках от ближайшего конкурента.