«Бавария» одержала волевую победу над «Гройтер Фюртом»

«Бавария» продолжает удивлять. После фиаско в гостях у «Бохума» (2:4) мюнхенцы играли против главного аутсайдера, «Гройтер Фюрта», и уступили в первом тайме. Только во втором тайме всё встало на свои места, благодаря дублю Роберта Левандовски, результативному удару Эрика Чупо-Мотинга и автоголу счет стал 4:1.
«Бавария» уже в девяти очках от ближайшего конкурента.
Протокол игры
|42'Хргота Бранимир (0:1)
|(1:1) Левандовски Роберт46'
|(2:1) Гризбек Себастьян61'
|(3:1) Левандовски Роберт82'
|(4:1) Чупо-Мотинг Эрик90'
Ульрайх Свен•Павар Бенжамен•Юпамекано Део•Эрнандес Люка 53' (Зюле Никлас ( 53') •Ричардс Омар 46' (Чупо-Мотинг Эрик ( 46') •Киммих Йозуа • 88'Забитцер Марсель 87' (Ваннер Пауль ( 87') •Мюллер Томас•Толиссо Корентен 25' (Гнабри Серж ( 25') •Сане Лерой 87' (Рока Марк ( 87') •Левандовски Роберт 45'
Линде Андреас•Майерхёфер Марко•Гризбек Себастьян•Виргевер Ник•Иттер Джанлука•Кристиансен Макс•Зегуйн Пауль 69' (Пюлюлю Афимико ( 69') •Тильман Тимоти•Дуджак Джереми 22' (Нильсен Ховард ( 22') •Левелинг Джейми 62' (Бауэр Максимилиан ( 62' ) • 80'Хргота Бранимир 69' (Грин Джулиан ( 69')
20 февраля. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
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