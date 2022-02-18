Левандовски лестно отозвался о Мбаппе и Бензема

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски лестно отозвался о своих коллегах по амплуа, Килиане Мбаппе и Кариме Бензема. Поляк назвал лидера «ПСЖ» одним из самых перспективных форвардом мира, а также отметил влияние одного из капитанов «Реала» на успехи мадридского коллектива.

«Иногда самая большая проблема заключается в том, чтобы всегда оставаться сосредоточенным. Самое главное для топ-игрока – всегда быть голодным, никогда не быть довольным. Мбаппе является идеальным воплощением этого. Другой аспект – умение помогать команде. Условный «Реал» многим обязан Бензема. Каждый сезон он всегда забивает много голов и здорово действует в построении атак», - цитирует Левандовски France Football.