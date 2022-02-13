Хуммельс считает, что «Боруссии» пока рано конкурировать с «Баварией»

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс ответил на вопрос, верит ли он в интригу в текущем сезоне Бундеслиги в борьбе за чемпионство. Интересно, что футболист отметился пессимистичными высказываниями, не слишком высоко оценив шансы своей команды.

По его словам, «Боруссии» необходимо выступать гораздо лучше, чтобы рассчитывать на конкуренцию с мюнхенской «Баварией». «Пока я не вижу, что мы готовы. Мы не столь сконцентрированы и собраны в каждом из матчей, чтобы громко говорить о титуле», - цитирует Хуммельса издание Kicker.

Стоит отметить, что на данный момент отрыв «Баварии» составляет шесть очков. До конца чемпионата Германии осталось 12 туров.