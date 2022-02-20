«Боруссия» забила 6 мячей в ворота гладбахских одноклубников

Матч 23-го тура чемпионата Германии между «Боруссиями» из Дортмунда и Мёнхенгладбаха получился в одни ворота. Хозяева поля забивали и забивали, остановившись при счете 5:0. У Марко Ройса дубль.

«Шмели» добыли вторую подряд победу с разгромным счетом и на шесть очков отстают от «Баварии».