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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» забила 6 мячей в ворота гладбахских одноклубников

20 Февраля 2022 • 21:28 Комментировать (1)
Боруссия Д
6:0
Боруссия М
окончен

Матч 23-го тура чемпионата Германии между «Боруссиями» из Дортмунда и Мёнхенгладбаха получился в одни ворота. Хозяева поля забивали и забивали, остановившись при счете 5:0. У Марко Ройса дубль.

«Шмели» добыли вторую подряд победу с разгромным счетом и на шесть очков отстают от «Баварии».

Протокол игры  
Боруссия Д 6:0Боруссия М
(1:0) Ройс Марко26'   
(2:0) Мален Дониэлл32'   
(3:0) Вольф Мариус70'   
(4:0) Мукоко Юссуфа74'   

(5:0) Ройс Марко82'

(6:0) Ройс Марко 90'

   
Кобель ГрегорДжан ЭмреХуммельс МатсЗагаду Дан-Аксель   12'  42' (Понграчич Марин (  42') Азар Торган  68' (Вольф Мариус (  68') Дауд Махмуд   35'Беллингхем ДжудГеррейро Рафаэль  67' (Шульц Нико (  67') Джованни Рейна  30' (Брандт Юлиан (  30') Ройс МаркоМален Дониэлл  68' (Мукоко Юссуфа (  68')
Запасные: Тиггес ШтеффенРейньер ЖезусВитсель АксельХитц Mapвин
Зоммер ЯннГинтер МаттиасФридрих Марвин  46' (Тюрам Маркус (  46') Эльведи НикоЛайнер Штефан  67' (Скалли Джозеф (  67') Нойхаус ФлорианКоне Куадио  78' (Крамер Кристоф (  78') Бенсебаини Рами   14'Хофманн ЙонасПлеа АлассанЭмболо Брель
Запасные: Нец ЛукаБейер ЛуисХеррманн ПатрикБенеш ЛаслоЗиппель ТобиасЯнчке Тони
20 февраля. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Боруссия Мёнхенгладбах
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
20 Февраля 2022 в 21:39
Заметили ?? Без охринительного бей беги Холанда и играют интересней и забивают побольше , в сотый раз убеждаюсь что без всяких Роналду ,холандов , Левандовски и футбол красивее и результат не хуже
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окончен Бавария 4:1 Гройтер Фюрт 1.07 11.50 26.00
окончен Боруссия Д 6:0 Боруссия М 1.62 4.30 5.00
Идет 45 минута Герта 0:1 РБ Лейпциг 4.00 3.90 1.86
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Сегодня, 20 Февраля
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