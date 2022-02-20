«Боруссия» забила 6 мячей в ворота гладбахских одноклубников

Матч 23-го тура чемпионата Германии между «Боруссиями» из Дортмунда и Мёнхенгладбаха получился в одни ворота. Хозяева поля забивали и забивали, остановившись при счете 5:0. У Марко Ройса дубль.
«Шмели» добыли вторую подряд победу с разгромным счетом и на шесть очков отстают от «Баварии».
Протокол игры
|(1:0) Ройс Марко26'
|(2:0) Мален Дониэлл32'
|(3:0) Вольф Мариус70'
|(4:0) Мукоко Юссуфа74'
(5:0) Ройс Марко82'
(6:0) Ройс Марко 90'
Кобель Грегор•Джан Эмре•Хуммельс Матс•Загаду Дан-Аксель 12' 42' (Понграчич Марин ( 42') •Азар Торган 68' (Вольф Мариус ( 68') •Дауд Махмуд • 35'Беллингхем Джуд•Геррейро Рафаэль 67' (Шульц Нико ( 67') •Джованни Рейна 30' (Брандт Юлиан ( 30') •Ройс Марко•Мален Дониэлл 68' (Мукоко Юссуфа ( 68')
Запасные: Тиггес Штеффен•Рейньер Жезус•Витсель Аксель•Хитц Mapвин
Зоммер Янн•Гинтер Маттиас•Фридрих Марвин 46' (Тюрам Маркус ( 46') •Эльведи Нико•Лайнер Штефан 67' (Скалли Джозеф ( 67') •Нойхаус Флориан•Коне Куадио 78' (Крамер Кристоф ( 78') •Бенсебаини Рами • 14'Хофманн Йонас•Плеа Алассан•Эмболо Брель
20 февраля. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
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