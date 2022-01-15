Холанн: «Боруссия» заставляет меня принять решение»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн заявил, что его клуб заставляет его принять решение о своем будущем, поэтому, вполне возможно, что в ближайшее время норвежец сделает свой выбор.

«Боруссия» подталкивает меня к принятию решений, но я просто хочу играть в футбол. Это наверняка означает, что скоро мне придется сесть и подумать о своём будущем», – цитирует норвежца итальянский журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что в этом сезоне Бундеслиги Холанн забил 15 голов в 13 матчах. Также на счету норвежца три голевые передачи. Следующим летом в его контракте с «Боруссией» активируется сумма выкупа, которая составит 75 миллионов евро.