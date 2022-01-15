Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Холанн: «Боруссия» заставляет меня принять решение»

15 Января 2022 • 00:58 Комментировать
Боруссия Д
...
Боруссия М
20.02 19:30

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн заявил, что его клуб заставляет его принять решение о своем будущем, поэтому, вполне возможно, что в ближайшее время норвежец сделает свой выбор.

«Боруссия» подталкивает меня к принятию решений, но я просто хочу играть в футбол. Это наверняка означает, что скоро мне придется сесть и подумать о своём будущем», – цитирует норвежца итальянский журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что в этом сезоне Бундеслиги Холанн забил 15 голов в 13 матчах. Также на счету норвежца три голевые передачи. Следующим летом в его контракте с «Боруссией» активируется сумма выкупа, которая составит 75 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
БОРУССИЯ Д БОРУССИЯ М
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Боруссия Д 5:1 Фрайбург 1.02 20.00 100.00
15.01  17:30 Унион Берлин ... Хоффенхайм
15.01  17:30 Вольфсбург ... Герта 2.05 3.40 3.80
15.01  17:30 Кёльн ... Бавария 7.50 5.50 1.37
15.01  17:30 Майнц ... Бохум
15.01  17:30 Штуттгарт ... РБ Лейпциг
15.01  20:30 Боруссия М ... Байер Л 2.60 3.75 2.50
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Января
00:58 · Германия. Бундеслига
Холанн: «Боруссия» заставляет меня принять решение»
00:22 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» забила 5 мячей в ворота «Фрайбурга»
14 Января
22:45 · Германия. Бундеслига
Кристенсен может перейти в «Баварию» или «Барселону»
22:00 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд – «Фрайбург» - 5:1 (закончен)
21:55 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек интересен «Ньюкаслу» и дортмундской «Боруссии»
21:49 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» Дортмунд нацелилась на игрока «МЮ»
17:11 · Германия. Бундеслига
У защитника «Баварии» после коронавируса выявили и миокардит 3
12:58 · Германия. Бундеслига
«Барселона» нашла усиление в «Баварии»
04:30 · Германия. Бундеслига
Клемент вторую часть сезона проведёт в «Падерборне»
13 Января
23:56 · Германия. Бундеслига
Шик - лучший игрок декабря в Бундеслиге 1
23:43 · Германия. Бундеслига
Левандовски – самый высокооплачиваемый игрок «Баварии», Мюллер и Нойер в тройке 1
23:32 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» следит за нигерийским нападающим из Бундеслиги 2 слухи
22:57 · Англия. Премьер-лига
В Испании сообщили, что Гвардиола обратился к руководству «Сити» с требованием перехватить Холанна 1 слухи
16:30 · Германия. Бундеслига
Болельщики Бундестим выбрали лучшего игрока команды в 2021 году
10:47 · Германия. Бундеслига
Коман назвал свою цель в «Баварии»
Все новости
Рекомендуем