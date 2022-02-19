Руководство дортмундской «Боруссии» пока не собирается увольнять Розе

Последние несколько недель выдались не слишком удачными для дортмундской «Боруссии». Команда потерпела два сокрушительных поражения от «Байера» и «Глазго Рейнджерс», после чего руководство клуба решило провести собрание с главным тренером Марко Розе.

Правда, стороны обсуждали не возможное увольнение специалиста, передает Sky Germany. Предметом для разговора стали способы, благодаря которым «шмели» смогут вернуться на победный путь.

Что касается будущего Розе, то пока он пользуется доверием со стороны боссов клуба. Его отставка станет вероятной лишь в том случае, если «Боруссия» по итогам сезоне не пробьется в Лигу чемпионов.