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Руководство дортмундской «Боруссии» пока не собирается увольнять Розе

19 Февраля 2022 • 18:06 Комментировать
Боруссия Д
...
Боруссия М
1.62 4.30 5.00
20.02 19:30

Последние несколько недель выдались не слишком удачными для дортмундской «Боруссии». Команда потерпела два сокрушительных поражения от «Байера» и «Глазго Рейнджерс», после чего руководство клуба решило провести собрание с главным тренером Марко Розе.

Правда, стороны обсуждали не возможное увольнение специалиста, передает Sky Germany. Предметом для разговора стали способы, благодаря которым «шмели» смогут вернуться на победный путь.

Что касается будущего Розе, то пока он пользуется доверием со стороны боссов клуба. Его отставка станет вероятной лишь в том случае, если «Боруссия» по итогам сезоне не пробьется в Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Марко Розе
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20.02  17:30 Бавария ... Гройтер Фюрт 1.09 12.00 25.00
20.02  19:30 Боруссия Д ... Боруссия М 1.59 4.70 5.00
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