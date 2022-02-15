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Чемпионат Германии. Бундеслига

Адейеми о переходе в «Боруссию» Дортмунд: «Ещё ничего не ясно»

15 Февраля 2022 • 19:19 Комментировать
Боруссия Д
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Боруссия М
1.60 4.20 5.30
20.02 19:30
Нападающий австрийского «Зальцбурга» Карим Адейеми прокомментировал слухи о своём летнем переходе в дортмундскую «Боруссию». По словам футболиста, сейчас он сфокусирован на выступлениях за нынешнюю команду, а переход в Германию всё ещё не согласован.
 
«Сейчас я полностью сконцентрирован на выступлениях за «Зальцбург». С переходом в «Боруссию» пока ещё ничего не ясно. Посмотрим, что случится летом», – цитирует футболиста итальянский журналист Фабрицио Романо.
 
Напомним, что ранее появлялись сообщения об уверенности дортмундской «Боруссии» в летнем трансфере Адейеми. В этом сезоне нападающий забил 14 голов и отдал 2 ассиста в чемпионате Австрии.
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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Карим Адейеми
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