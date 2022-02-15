Адейеми о переходе в «Боруссию» Дортмунд: «Ещё ничего не ясно»

Нападающий австрийского «Зальцбурга» Карим Адейеми прокомментировал слухи о своём летнем переходе в дортмундскую «Боруссию». По словам футболиста, сейчас он сфокусирован на выступлениях за нынешнюю команду, а переход в Германию всё ещё не согласован.

«Сейчас я полностью сконцентрирован на выступлениях за «Зальцбург». С переходом в «Боруссию» пока ещё ничего не ясно. Посмотрим, что случится летом», – цитирует футболиста итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что ранее появлялись сообщения об уверенности дортмундской «Боруссии» в летнем трансфере Адейеми. В этом сезоне нападающий забил 14 голов и отдал 2 ассиста в чемпионате Австрии.