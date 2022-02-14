Врач Гётце рассказал о беспрецедентных мерах предосторожности при переходе в «Баварию»

В 2013 году нападающий Марио Гётце сменил футболку «Боруссии» на форму «Баварии». Однако объявление о том, что игрок сменит клуб, было сделано в неудачный момент - в апреле 2013 года, когда дортмундская «Боруссия» вела самые напряженные сражения в Бундеслиге и Лиге чемпионов (где она дошла до финала, но была бита как раз «Баварией»).

Поэтому последние матчи Гётце за «Боруссию» превратились для него в кошмар - его всячески освистывали разочарованные болельщики, из-за чего Гётце даже пришлось, по сути, скрываться. В частности, для того, чтобы пройти медобследование, ему пришлось отправиться в Аугсбург - в Мюнхене к его персоне было бы приковано слишком много внимания.

- Если бы он отправился в Мюнхен, то все всплыло бы и стало известно прессе. Это был очень громкий переход в то время. Мы подготовились к этому самым тщательным образом, всем сотрудникам были выданы парики, и Гётце также, мы попытались максимально освободить клинику от посетителей и пациентов, практически, клиника была закрыта на два часа, - заявил врач Ульрих Буниш, слова которого приводит Augsburger Allgemeine.

Впрочем, он не мог знать - Гётце не адаптируется в «Баварии» и через три года захочет обратно, в «Боруссию»...