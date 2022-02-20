Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА: Новости + Медали
Чемпионат Германии. Бундеслига

Полузащитник «Боруссии» Рейна, пропустивший несколько месяцев из-за травмы, снова угодил в лазарет

20 Февраля 2022 • 23:16 Комментировать
Боруссия Д
6:0
Боруссия М
окончен

В начале сентября полузащитник дортмундской «Боруссии» Джованни Рейна получил серьезную травму в расположении сборной США, из-за чего на пять месяцев выбыл из строя. Футболист вернулся к работе в основной группе лишь в начале февраля, успев принять участие в трех матчах команды.

Однако уже в поединке с одноклубниками из Мёнхенгладбаха американцу снова потребовалась помощь врачей. Он не смог продолжить встречу, досрочно покинув поле на 29-й минуте.

Скорее всего, повреждение снова не позволит 19-летнему футболисту играть в течение длительного отрезка времени. Рейна уходил на скамейку для запасных в слезах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Джованни Рейна
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Бавария 4:1 Гройтер Фюрт 1.07 11.50 26.00
окончен Боруссия Д 6:0 Боруссия М 1.62 4.30 5.00
окончен Герта 1:6 РБ Лейпциг 4.00 3.90 1.86
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Февраля
23:44 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» Тедеско забил «Герте» 6 мячей
23:16 · Германия. Бундеслига
Полузащитник «Боруссии» Рейна, пропустивший несколько месяцев из-за травмы, снова угодил в лазарет
21:28 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» забила 6 мячей в ворота гладбахских одноклубников 1
20:44 · Германия. Бундеслига
Лучший бомбардир «Байера» получил серьёзную травму
19:38 · Германия. Бундеслига
Румменигге про 8:2 против «Барселоны»: «Мы были в трансе»
19:29 · Германия. Бундеслига
«Бавария» одержала волевую победу над «Гройтер Фюртом»
19:05 · Германия. Бундеслига
​«Боруссия» Дортмунд – «Боруссия» Мёнхенгладбах - 6:0 (закончен)
17:02 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» - «Гройтер Фюрт» - 4:1 (завершён)
13:08 · Германия. Бундеслига
​Нойер рассказал о своём состоянии 1
09:38 · Германия. Бундеслига
​Бензема идёт на уровне Левандовски по причастности к голам
08:17 · Германия. Бундеслига
Румменигге: «Реал» предлагал абсолютно фантастические деньги за Рибери, но мы отказали принципиально»
19 Февраля
22:28 · Германия. Бундеслига
«Кёльн» дожал «Айнтрахт»
19:35 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Д – «Боруссия» М: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии – 20 февраля 2022
19:24 · Германия. Бундеслига
Претендующие на место в Лиге чемпионов «Хоффенхайм» и «Фрайбург» выиграли, «Штуттгарт» упустил первую победу за два месяца
18:06 · Германия. Бундеслига
Руководство дортмундской «Боруссии» пока не собирается увольнять Розе
Все новости
Рекомендуем