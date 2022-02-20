Полузащитник «Боруссии» Рейна, пропустивший несколько месяцев из-за травмы, снова угодил в лазарет

В начале сентября полузащитник дортмундской «Боруссии» Джованни Рейна получил серьезную травму в расположении сборной США, из-за чего на пять месяцев выбыл из строя. Футболист вернулся к работе в основной группе лишь в начале февраля, успев принять участие в трех матчах команды.

Однако уже в поединке с одноклубниками из Мёнхенгладбаха американцу снова потребовалась помощь врачей. Он не смог продолжить встречу, досрочно покинув поле на 29-й минуте.

Скорее всего, повреждение снова не позволит 19-летнему футболисту играть в течение длительного отрезка времени. Рейна уходил на скамейку для запасных в слезах.