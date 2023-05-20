«Фулхэм» и «Кристал Пэлас» выдали боевую ничью

Середняки Премьер-лиги «Фулхэм» и «Кристал Пэлас» провели матч 37-го тура. У хозяев был небольшой перевес, но довести дело до победы не удалось. На гол Одсонна Эдуара «дачники» ответили дублем Александра Митровича, но в концовке Джоэл Уорд сравнял счет - 2:2.
«Фулхэм» завершит сезон 10-м, соперник пока 11-й.
Протокол игры
|34'Эдуар Одсонн (0:1)
|(1:1) Митрович Александар45'
|(2:1) Митрович Александар61'
|83'Уорд Джоэл (2:2)
Лено Бернд•Тете Кенни•Адарабиойо Олуватосин• 71'Диоп Исса•Робинсон Энтони•Рид Харрисон•Пальинья Жоау• 85'Уилсон Гарри80' (Рид Бобби (80') •Кэрни Том80' (Манор Соломон (80') •Виллиан Боргес•Митрович Александар
Джонстон Сэм•Уорд Джоэл•Андерсен Йоаким•Гехи Марк•Митчелл Тайрик•Дукуре Шейк•Хьюз Уилл•Олисе Майкл•Эзе Эберечи•Айю Джордан•Эдуар Одсонн81' (Матета Жан-Филипп (81')
20 мая. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
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