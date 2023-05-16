Нападающий «Униона» интересен клубам из АПЛ

Нападающий берлинского «Униона» Шеральдо Бекер привлёк внимание нескольких клубов из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, в услугах 28-летнего форварда заинтересованы такие клубы, как «Фулхэм», «Вест Хэм» и «Бёрнли», который недавно заработал повышение под руководством Венсана Компани.

Источник сообщает, что футболист открыт к переезду на туманный альбион. Сумма сделки может составить от 15 до 20 миллионов евро.

На счету Бекера 11 голов и 7 результативных передач в нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги. Нападающий проводит свою четвёртую кампанию в чемпионате Германии.