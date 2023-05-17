Заха передумал уходить из «Кристал Пэлас» — известна причина

Нападающий Уилфрид Заха может остаться в «Кристал Пэлас».

Как стало известно Talk Sport, 30-летний футболист намерен продолжить свое выступление в английском клубе. Ранее сообщалось, что игрок не хочет оставаться в «Кристал Пэлас».

По сведениям источника, Заха изменил свое решение на фоне слухов о вероятной смене главного тренера в команде. На данный момент клуб возглавляет Рой Ходжсон. Контракт 75-летнего специалиста с «Кристал Пэлас» рассчитан до конца текущего сезона.

В этом сезоне Заха принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил семь голов и сделал три ассиста.