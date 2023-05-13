За восемь игр при Ходжсоне Эзе забил больше, чем за 40 при Виейра

Игрок атаки лондонского «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе набрал превосходную форму после того, как «орлов» возглавил опытнейший специалист Рой Ходжсон.

Так, с момента возвращения Ходжсона в клуб Эзе оформил шесть забитых мячей всего лишь за восемь матчей в составе «Пэлас». А в 40 матчах при прежнем тренере «орлов», Патрике Виейра, Эзе забил лишь пять голов за 40 матчей.

Напомним, сегодня днём «Кристал Пэлас» одержал уверенную победу над «Борнмутом» - ещё одним клубом, который обеспечил себе спокойную концовку сезона вместо борьбы за выживание.