Агент Заха посетил матч «Фенербахче» - «Трабзонспор»

Представитель нападающего «Кристал Пэлас» Уилфрида Заха посетил игру чемпионата Турции между «Фенербахче» и «Трабзонспором». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, «Фенербахче» интересуется 30-летним футболистом, однако агент игрока не вел никаких переговоров с представителями турецкого клуба.

Ранее сообщалось, что Заха находится в шорт-листе «Марселя», «Барселоны», «Ювентуса», «Арсенала» и «Челси». При этом отмечалось, что сам игрок пока не принял решения по своему будущему.

В текущем сезоне Заха провел 28 матчей с учетом всех турниров, в которых забил семь голов и записал на свой счет три результативные передачи. Контракт вингера с «Кристал Пэлас» истекает предстоящим летом.

