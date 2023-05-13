Олисе установил рекорд «Кристал Пэлас» по ассистам за сезон

Защитник лондонского «Кристал Пэлас» Майкл Олисе сегодня оформил свой 10-й ассист в сезоне. Как сообщают аналитики портала Opta Sports, 21-летний французский игрок установил командный рекорд в АПЛ.

Предыдущий рекорд «орлов» по ассистам принадлежал Уэйну Раутледжу в сезоне-2004/05 и Уилфриду Заха – в сезоне-2016/17.

Ранее сообщалось, что молодым игроком фланга обороны интересуются европейские топ-клубы – «ПСЖ» и лондонский «Арсенал».

Напомним, сегодня днём «орлы» Лондона без труда обыграли «Борнмут» - 2:0. Оба клуба прекрасно провели концовку сезона и могут не опасаться риска вылететь в Чемпионшип.