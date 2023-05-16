​Ходжсон готов остаться в «Кристал Пэлас» ещё на сезон

Рой Ходжсон принял «Кристал Пэлас» в марте, подписав краткосрочный контракт – до конца сезона. С тех пор в восьми матчах Премьер-лиги «орлы» добились пяти побед при одной ничьей и двух поражениях. Как следствие, «орлы» поднялись на 12-е место и досрочно обеспечили себе сохранение места в топ-дивизионе.

Как сообщает talkSPORT, 75-летний Ходжсон готов остаться в «Кристал Пэлас» ещё на один сезон. При этом лондонский клуб сейчас изучает тренерский рынок. В шорт-листе лондонского клуба находится Грэм Поттер, который недавно покинул «Челси». Ранее этот специалист успешно работал у руля «Брайтона».