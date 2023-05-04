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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Забитцер – о Санчо: «Когда за тебя платят 80 миллионов евро, ты получаешь слишком много внимания»

04 Мая 2023 • 15:24 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Юнайтед
06.05 17:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер попытался ответить на вопрос, почему вингер Джедон Санчо до сих пор не может заиграть на «Олд Траффорд». Напомним, англичанин перебрался в стан «красных дьяволов» летом 2021 года из дортмундской «Боруссии».

«Джедон Санчо был исключительным игроком в Бундеслиге. У него была невероятная статистика. Он неосознанно столкнулся с большим давлением. Когда ты переходишь в Английскую премьер-лигу, тем более в «Манчестер Юнайтед» за 80 миллионов евро, ты гарантированно получишь большое внимание».

На счету Санчо 5 голов и 2 ассиста в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Марсель Забитцер Джедон Санчо
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