Забитцер – о Санчо: «Когда за тебя платят 80 миллионов евро, ты получаешь слишком много внимания»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер попытался ответить на вопрос, почему вингер Джедон Санчо до сих пор не может заиграть на «Олд Траффорд». Напомним, англичанин перебрался в стан «красных дьяволов» летом 2021 года из дортмундской «Боруссии».

«Джедон Санчо был исключительным игроком в Бундеслиге. У него была невероятная статистика. Он неосознанно столкнулся с большим давлением. Когда ты переходишь в Английскую премьер-лигу, тем более в «Манчестер Юнайтед» за 80 миллионов евро, ты гарантированно получишь большое внимание».

На счету Санчо 5 голов и 2 ассиста в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.