«Манчестер Юнайтед» надеется продлить контракт с де Хеа до конца сезона

«Манчестер Юнайтед» хочет оставить в команде своего голкипера Давида де Хеа. По информации от журналиста Самуэля Лакхёрста, «красные дьяволы» надеются продлить истекающий контракт с футболистом до конца нынешнего сезона.

Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» не мог договориться с де Хеа по поводу нового контракта, так как стороны расходились во мнениях по поводу условиях соглашения. Руководство «красных дьяволов» хочет, чтобы Давид пошёл на существенное сокращение зарплаты. Сейчас испанец является одним из самых высокооплачиваемых игроков своей команды.

Источник отмечает, что «Манчестер Юнайтед» сейчас также ведёт переговоры по продлению контракта с Маркусом Рэшфордом и Диогу Далотом.