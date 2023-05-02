«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с окружением Вейги

Полузащитник «Сельты» Габри Вейга может оказаться в Английской премьер-лиги в следующем сезоне. По информации от инсайдера Марко Руиса, «Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с окружением футболиста.

Вейга является одним из вариантов для «Манчестер Юнайтед» на позицию центрального полузащитника. К футболисту ранее также приписывали интерес со стороны мадридского «Реала».

Вейга в нынешнем сезоне отметился девятью голами и тремя ассистами в чемпионате Испании. У 20-летнего футболиста в контракте с «Сельтой» прописана сумма отступных, которая составляет 40 миллионов евро.