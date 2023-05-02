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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с окружением Вейги

02 Мая 2023 • 12:24 Комментировать
Хетафе
...
Сельта
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03.05 23:00

Полузащитник «Сельты» Габри Вейга может оказаться в Английской премьер-лиги в следующем сезоне. По информации от инсайдера Марко Руиса, «Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с окружением футболиста.

Вейга является одним из вариантов для «Манчестер Юнайтед» на позицию центрального полузащитника. К футболисту ранее также приписывали интерес со стороны мадридского «Реала».

Вейга в нынешнем сезоне отметился девятью голами и тремя ассистами в чемпионате Испании. У 20-летнего футболиста в контракте с «Сельтой» прописана сумма отступных, которая составляет 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Манчестер Юнайтед трансферы футбола - лето 2023 Габри Вейга
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