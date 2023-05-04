На британском портале Football Insider озвучена сумма, за которую франкфуртский «Айнтрахт» сможет расстаться со своей звездой центра поля Джибрилем Соу и отпустить игрока в «Вест Хэм». Это 30 млн евро.

Ранее мы уже сообщали об интересе «молотобойцев» к 26-летнему игроку сборной Швейцарии. В следующем футбольном сезоне наступит его последний год в рамках действующего контракта с франкфуртским клубом.

Джибриль Соу является одним из игроков основы «Айнтрахта», на его счету в текущем сезоне свыше 40 официальных матчей за «орлов» как в Бундеслиге, так и в Лиге чемпионов.