Забитцер: «Коло-Муани сделал большой шаг вперёд в этом сезоне»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер оценил потенциал нападающего франкфуртского «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани. Напомним, француз интересен «красным дьяволам» и мюнхенской «Баварии», которой Забитцер до сих пор принадлежит.

«Я знаю Рандаля, он является отличным футболистом. Буду ли я советовать его «Манчестер Юнайтед»? Не я отвечаю за трансферные дела. Коло-Муани сделал большой шаг вперёд в этом сезоне. Не удивительно, почему за ним охотятся большие клубы», – цитирует Забитцер журналист Флориан Плеттенберг.

Коло-Муани забил 13 голов и отдал 10 ассистов в этом розыгрыше немецкой Бундеслиги.