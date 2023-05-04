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Забитцер: «Коло-Муани сделал большой шаг вперёд в этом сезоне»

04 Мая 2023 • 12:45 Комментировать
Хоффенхайм
...
Айнтрахт Фр
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06.05 16:30

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер оценил потенциал нападающего франкфуртского «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани. Напомним, француз интересен «красным дьяволам» и мюнхенской «Баварии», которой Забитцер до сих пор принадлежит.

«Я знаю Рандаля, он является отличным футболистом. Буду ли я советовать его «Манчестер Юнайтед»? Не я отвечаю за трансферные дела. Коло-Муани сделал большой шаг вперёд в этом сезоне. Не удивительно, почему за ним охотятся большие клубы», – цитирует Забитцер журналист Флориан Плеттенберг.

Коло-Муани забил 13 голов и отдал 10 ассистов в этом розыгрыше немецкой Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Айнтрахт Франкфурт Марсель Забитцер
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