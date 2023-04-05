Харрисон: «Хави Грасия очень внимателен к деталям»

В отложенном матче седьмого тура английского чемпионата «Лидс» принимал дома «Ноттингем Форест», неудачно начал матч, но уже к середине первого тайма отыгрался благодаря усилиям Джека Харрисона, а затем и вышел вперед. Футболист «Лидса» прокомментировал свой успех.

- Большой успех для нас, сейчас важен каждый матч. Мы забили два гола, но точно могли забить больше. После прихода Хави Грасии у команды открылось второе дыхание. Он очень внимателен к мелким деталям, - цитирует слова игрока BBC Sport.

В воскресенье «Лидсу» предстоит сыграть с «Кристал Пэлас» в очередном, тридцатом туре АПЛ.