Хави Грасия: «Болельщики - наш главный игрок»

В отложенном матче седьмого тура английского чемпионата «Лидс» принимал дома «Ноттингем Форест» и сумел добиться победы со счетом 2:1. Этим очень доволен наставник «Лидса» Хави Грасия, который отдельно поблагодарил за успех болельщиков своего клуба.

- Очень важная и заслуженная нами победа. Мы провели удивительный первый тайм. Со стороны команды была отличная реакция, у нас было большое владение мячом. Второй тайм был похуже, особенно в начале. Наши болельщики - лучше в мире. Это наш двенадцатый игрок, но я скажу иначе - это первый наш игрок, а потом все остальные одиннадцать, - цитирует слова Грасии BBC Sport.