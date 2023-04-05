Синистерра: «Обыграли прямого конкурента»

В отложенном матче седьмого тура английского чемпионата «Лидс» принимал дома «Ноттингем Форест», и уже в первом тайме были забиты три мяча - сперва счет открыли «лесники», а потом уже хозяева поля ответили двумя голами. Второй из них записал на свой счет перебравшийся в прошлом году из «Фейеноорда» Луис Синистерра, который прокомментировал итоги матча.

- Много работали накануне матча, потому что он был очень важен для нас. И получили три очка. Жаль, что соперник открыл счет, но мы быстро отыгрались и обыграли своего прямого соперника, - цитирует слова Синистерры BBC Sport.

В следующем туре «Лидсу» предстоит сыграть с «Кристал Пэлас».