«Лидс» продлил свой рекорд против «Ноттингем Форест»

В отложенном матче седьмого тура английского чемпионата «Лидс» принимает «Ноттингем Форест», и это их первый матч на «Эллан Роад» в рамках АПЛ в 21-м веке. Если же говорить о прошлом, то команды встречались на стадионе «Лидса» доселе 24 раза - и все двадцать четыре раза «Лидс» забивал хотя бы один гол в ворота «лесников».

Сейчас команда смогла забить уже дважды - это означает, что рекордная серия «Лидса» продлилась еще на один матч.

Следить за событиями игры английского чемпионата между «Лидсом» и «Ноттингем Форест» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.