Макаллистер: «Прогрессируем во всех аспектах»

В отложенном матче седьмого тура английского чемпионата «Борнмут» встречался с «Брайтоном» и благополучно проиграл тому с разницей в два мяча. События игры прокомментировал аргентинский чемпион мира в составе «Брайтона» - Алексис Макаллистер. Он рад прогрессу команды, которой руководит итальянский специалист Роберто де Дзерби.

- Мы прогрессируем во всех аспектах, теперь нам предстоит сыграть полуфинал Кубка Англии, а также важный матч в субботу. Думаем о нем, - цитирует слова аргентинского игрока BBC Sport.

В следующем туре «Брайтон» сыграет в гостях с лондонским «Тоттенхэмом», это случится восьмого апреля