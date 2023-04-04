«Лидс» выбрался из зоны вылета благодаря волевой победе над «Ноттингем Форест»

В перенесённом матче седьмого тура АПЛ «Лидс» играл против ещё одного неудачника сезона, «Ноттингем Форест». «Лесники» давно не побеждали и сегодня обнадежили своих фанов результативной атакой на 12-й минуте, Орель Мангаля убрал на замахе защитника и расстрелял ворота. До этого Эммануэль Деннис сотряс перекладину. Марк Рока коварно пробил по воротам, голкипер гостей среагировал, но Джек Харрисон доставил мяч в сетку. На 45-й минуте Луис Синистерра взял игру на себя, на дриблинге проник в штрафную с фланга и точно пробил - 2:1. Второй тайм был не столь событийным, и счет не изменился.
«Лидс» ушел из зоны вылета и уже 13-й. Соперник же делит третье место с конца.
Протокол игры
|12'Мангаля Орель (0:1)
|(1:1) Харрисон Джек20'
|(2:1) Синистерра Луис45'
Мелье Иллан•Эйлинг Люк•Кох Робин•Стрёйк Паскаль•Фирпо Жуниор•Маккенни Уэстон•Рока Марк•Синистерра Луис74' (Саммервилл Крисенсио (74') • 90'Ааронсон Бренден74' (Морено Родриго (74') •Харрисон Джек•Бэмфорд Патрик90' (Кристенсен Расмус (90')
Навас Кейлор•Уильямс Неко• 8'Фелипе Аугусто IV• 84'Ньякат Мусса•Тоффоло Харри•Мангаля Орель56' (Авонийи Тайво (56') •Фройлер Ремо64' (Куяте Шейху (64') • 89'Данило Ларанжера56' (Шелви Джонджо (56') •Джонсон Бреннан• 65'Деннис Эммануэль72' (Скарпа Густаво (72') •Гиббс-Уайт Морган72' (Айю Андре (72')
Запасные: Уорролл Джо•Сарридж Сэм•Лоди Ренан•Хеннесси Уэйн
04 апреля. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).
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