Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лидс» выбрался из зоны вылета благодаря волевой победе над «Ноттингем Форест»

04 Апреля 2023 • 23:42 Комментировать
Лидс
2:1
Ноттингем Форест
окончен

В перенесённом матче седьмого тура АПЛ «Лидс» играл против ещё одного неудачника сезона, «Ноттингем Форест». «Лесники» давно не побеждали и сегодня обнадежили своих фанов результативной атакой на 12-й минуте, Орель Мангаля убрал на замахе защитника и расстрелял ворота. До этого Эммануэль Деннис сотряс перекладину. Марк Рока коварно пробил по воротам, голкипер гостей среагировал, но Джек Харрисон доставил мяч в сетку. На 45-й минуте Луис Синистерра взял игру на себя, на дриблинге проник в штрафную с фланга и точно пробил - 2:1. Второй тайм был не столь событийным, и счет не изменился.

«Лидс» ушел из зоны вылета и уже 13-й. Соперник же делит третье место с конца.

Протокол игры  
Лидс2:1Ноттингем Форест
  12'Мангаля Орель (0:1)
(1:1) Харрисон Джек20'  
(2:1) Синистерра Луис45'  
Мелье ИлланЭйлинг ЛюкКох РобинСтрёйк ПаскальФирпо ЖуниорМаккенни УэстонРока МаркСинистерра Луис 74' (Саммервилл Крисенсио ( 74'  90') Ааронсон Бренден 74' (Морено Родриго ( 74') Харрисон ДжекБэмфорд Патрик 90' (Кристенсен Расмус ( 90')
Запасные: Рюттер ЖоржиньоРоблес ЖоэльГринвуд СэмКупер ЛиамНьонто ВильфредГиаби Дарко
Навас КейлорУильямс Неко  8'Фелипе Аугусто IV  84'Ньякат МуссаТоффоло ХарриМангаля Орель 56' (Авонийи Тайво ( 56') Фройлер Ремо 64' (Куяте Шейху ( 64'  89') Данило Ларанжера 56' (Шелви Джонджо ( 56') Джонсон Бреннан  65'Деннис Эммануэль 72' (Скарпа Густаво ( 72') Гиббс-Уайт Морган 72' (Айю Андре ( 72')
Запасные: Уорролл ДжоСарридж СэмЛоди РенанХеннесси Уэйн
04 апреля. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лидс Ноттингем Форест
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Борнмут Борнмут
Брайтон Брайтон
0
2
4.50 3.65 1.83
Видео
Окончен
Лестер Лестер
Астон Вилла Астон Вилла
1
2
2.48 3.50 2.85
Видео
Окончен
Лидс Лидс
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
2
1
1.90 3.85 3.95
Видео
Окончен
Челси Челси
Ливерпуль Ливерпуль
0
0
2.55 3.55 2.75
Видео
05.04.23 в 22:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Брентфорд Брентфорд
1.66 4.20 5.00
Видео
05.04.23 в 22:00
Вест Хэм Вест Хэм
Ньюкасл Ньюкасл
3.30 3.35 2.28
Видео
Все матчи
Новости
04 Апреля
23:53 · Англия. Премьер-лига
В сферу интересов «Лестера» попал ещё один испанский тренер
23:51 · Англия. Премьер-лига
Милнер вышел на третье место в списке самых опытных игроков в истории АПЛ
23:42 · Англия. Премьер-лига
«Челси» установил личный голевой антирекорд последних 30 лет
23:42 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» уверенно одолел «Борнмут»
23:42 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» выбрался из зоны вылета благодаря волевой победе над «Ноттингем Форест»
23:42 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» продлил свой рекорд против «Ноттингем Форест»
23:41 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» проиграл первый матч после ухода Роджерса из-за привоза Ндиди
23:36 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби поблагодарил Поттера
23:32 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» может продлить аренду Канселу
23:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» проводит свой худший сезон в 21-м веке на данный момент
23:17 · Англия. Премьер-лига
«Реал» готов заплатить более 100 млн евро за футболиста «Челси» слухи
22:58 · Англия. Премьер-лига
Уоткинс забил в шести выездных матчах АПЛ подряд – никто не делал этого с 2017 года
22:37 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон проводит 350-й матч в АПЛ за «Ливерпуль»
22:22 · Англия. Премьер-лига
Виейра – основной кандидат на пост нового тренера «Ноттингем Форест»
22:12 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «В Италии ещё больше давления на тренеров, чем в Англии»
Все новости
Рекомендуем