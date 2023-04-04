«Лидс» выбрался из зоны вылета благодаря волевой победе над «Ноттингем Форест»

В перенесённом матче седьмого тура АПЛ «Лидс» играл против ещё одного неудачника сезона, «Ноттингем Форест». «Лесники» давно не побеждали и сегодня обнадежили своих фанов результативной атакой на 12-й минуте, Орель Мангаля убрал на замахе защитника и расстрелял ворота. До этого Эммануэль Деннис сотряс перекладину. Марк Рока коварно пробил по воротам, голкипер гостей среагировал, но Джек Харрисон доставил мяч в сетку. На 45-й минуте Луис Синистерра взял игру на себя, на дриблинге проник в штрафную с фланга и точно пробил - 2:1. Второй тайм был не столь событийным, и счет не изменился.

«Лидс» ушел из зоны вылета и уже 13-й. Соперник же делит третье место с конца.