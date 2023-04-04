Виейра – основной кандидат на пост нового тренера «Ноттингем Форест»

Наставник Патрик Виейра может сменить Стива Купера у руля «Ноттингем Форест».

Нынешний тренер «лесников», вероятно, будет отправлен в отставку в скором времени в связи с не самыми впечатляющими результатами команды. По информации Foot Mercato, именно 46-летний француз, недавно уволенный из «Кристал Пэлас», станет фаворитом на должность в «Ноттингем Форест» в случае ухода Купера.

Патрик Виейра работал в «Кристал Пэлас» с лета 2021 по март текущего года.

«Ноттингем Форест» занимает 16-ю строчку с 27 очками после 28 туров. Прямо сейчас команда проводит матч против «Лидса», следить ходом которого можно на сайте LiveResult.