Чемпионка Европы: «Это ужас, не могу дождаться, когда Купера выгонят из «Ноттингема»

Известная английская футболиста Эллен Уайт, в прошлом году ставшая чемпионкой Европы в составе английской сборной, недовольна выступлениями «Ноттингем Форест».

В отложенном матче седьмого тура английского чемпионата клуб уступил «Лидсу», и 33-летняя Уайт призналась, что она уже давно ждет увольнения Стива Купера, а также Дэвида Мойеса - тот также давно не выдает результаты у руля «Вест Хэма», но как-то удерживается в кресле.

- Я не могу дождаться, когда «Форест» уже избавится от Купера. Как и «Вест Хэм» от Мойеса. Они превращают свои клубы в посмешище, - цитирует слова Уайт BBC Sport.