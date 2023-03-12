Зума: «Должны были побеждать»

В матче двадцать седьмого тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» не сумел обыграть в домашнем матче «Астон Виллу», команды забили друг другу по голу. Курт Зума, защитник «Вест Хэма», раздосадован итогами игры, он считает, что «молотобойцы» заслуживали победу.

- Я думаю, мы должны были получить три очка. Мы сыграли хороший матч, создав много возможностей. Но не забили достаточно. Жаль, нам сейчас нужны победы. А соперник использовал свой единственный шанс. Надо верить в лучшее, - цитирует слова Зума Sky Sports.

В следующем туре чемионата «Вест Хэм» сыграет в гостях с «Манчестер Сити».