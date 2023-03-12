Эмери: «Это хорошее очко»

В матче двадцать седьмого тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» не сумел обыграть в домашнем матче «Астон Виллу», команды забили друг другу по голу. Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери вполне доволен результатом, он считает, что команда заработала очко, а не потеряла два.

- В первом тайме мы контролировали игру лучше. Мы пробивались к их штрафной площади через красивые комбинации, но и они опасно атаковали флангами, так что нам надо было быт осторожными. Это хорошее очко, мы хотел бы выиграть, но и очко тоже хорошо, - цитирует слова испанского наставника «Астон Виллы» Sky Sports.