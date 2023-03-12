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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эмери: «Это хорошее очко»

12 Марта 2023 • 21:15 Комментировать (2)
Вест Хэм
1:1
Астон Вилла
окончен

В матче двадцать седьмого тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» не сумел обыграть в домашнем матче «Астон Виллу», команды забили друг другу по голу. Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери вполне доволен результатом, он считает, что команда заработала очко, а не потеряла два.

- В первом тайме мы контролировали игру лучше. Мы пробивались к их штрафной площади через красивые комбинации, но и они опасно атаковали флангами, так что нам надо было быт осторожными. Это хорошее очко, мы хотел бы выиграть, но и очко тоже хорошо, - цитирует слова испанского наставника «Астон Виллы» Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Унаи Эмери Астон Вилла
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Комментарии (2)
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BESTJuventus21
12 Марта 2023 в 21:29
заголовок конечно футбольный. я понимаю что каклам нравится очко и в очко получать, но зачем же так открыто.
ингерман
12 Марта 2023 в 21:29
Эмери: «Это хорошее очко»
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сказал тренеришка.. и заглянул в нево.. А-ха-ха-ха! )))
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