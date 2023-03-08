Каррик может возглавить клуб АПЛ

Бывший полузащитник сборной Англии Майкл Каррик рассматривается на должность рулевого «Вест Хэма».

41-летний специалист на данный момент возглавляет «Мидлсбро», выступающий в Чемпионшипе. Согласно информации Times Sport, интерес к Каррику проявляет «Вест Хэм», который в скором времени может расстаться с Дэвидом Мойесом. «Молотобойцы» показывают неубедительные результаты в текущем сезоне, в связи с чем изучают кандидатуры потенциальных преемников шотландского специалиста.

Контракт Майкла Каррика с «Мидлсбро» рассчитан до 2025 года. Наставник занял свой нынешний пост в октябре 2022 года.