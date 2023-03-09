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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Интер» нашёл замену Джеко в АПЛ

09 Марта 2023 • 21:51 Комментировать
Специя
...
Интер Милан
1 7.50 X 4.60 2 1.45
Через 23 ч. 20 мин.

Нападающий «Вест Хэма» Джанлука Скамакка может вернуться на родину.

Итальянец пополнил ряды «молотобойцев» прошлым летом, перебравшись из «Сассуоло» за 36 млн евро. Форвард пока не сумел в полной мере раскрыться в английском футболе, поэтому, по слухам, может отправиться в Серию А. Как сообщает Gazzetta dello Sport, к 24-летнему игроку присматривается «Интер». «Нерадзурри» видят в нём замену Эдину Джеко, контракт которого истекает по окончании сезона.

Джанлука Скамакка стал автором семи забитых мячей в 25 матчах за «Вест Хэм». В рамках Премьер-лиги итальянский игрок отличился лишь трижды. Трансферная стоимость нападающего оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Вест Хэм Эдин Джеко Джанлука Скамакка трансферы футбола - лето 2023
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