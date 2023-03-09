«Интер» нашёл замену Джеко в АПЛ

Нападающий «Вест Хэма» Джанлука Скамакка может вернуться на родину.

Итальянец пополнил ряды «молотобойцев» прошлым летом, перебравшись из «Сассуоло» за 36 млн евро. Форвард пока не сумел в полной мере раскрыться в английском футболе, поэтому, по слухам, может отправиться в Серию А. Как сообщает Gazzetta dello Sport, к 24-летнему игроку присматривается «Интер». «Нерадзурри» видят в нём замену Эдину Джеко, контракт которого истекает по окончании сезона.

Джанлука Скамакка стал автором семи забитых мячей в 25 матчах за «Вест Хэм». В рамках Премьер-лиги итальянский игрок отличился лишь трижды. Трансферная стоимость нападающего оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.